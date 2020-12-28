نوفاك يكشف موعد تعافي سوق النفط من أزمة كورونا

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته لسوق النفط العالمية في 2021 والتي تعرضت لضربة قوية من أزمة فيروس كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن نوفاك الذي كان يشغل في وقت سابق منصب وزير الطاقة قوله خلال مقابلة تلفزيونية اليوم إنه يتوقع طلبات إضافية على النفط بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً العام القادم، مضيفاً: ن ظهور لقاحات ضد كورونا سيساعد على تعافي الطلب على النفط.

وأشار نوفاك إلى أن السوق قد تعود إلى ما قبل الأزمة خلال عام 2021، وقال: في نهاية 2020 راقبنا انتعاشاً في الطلب لكنه لم يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة ونأمل أن نصل في 2021 إلى المستوى الذي كان قبل انتشار الجائحة.

ولفت نوفاك إلى أن الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى ثمانية ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

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