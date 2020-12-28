إصابات ووفيات جديدة بكورونا في إيطاليا وبلجيكا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية رصد 8913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و305 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة “آكي” الإيطالية أنه وفقاً لبيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع الوطني بلغ إجمالي الإصابات مليونين و740 ألفاً و696 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 71925 حالة.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني عن قيام حملة شفافية جارية لإقناع الإيطاليين بالتلقيح ضد كوفيد 19 واعتبر أن ذلك تحد كبير وأنه من الواجب شرح أهمية التلقيح للجميع وأن الإيطاليين سيدركون قيمته.

وفي بلجيكا، بلغ عدد الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا 638877 إصابة بعد رصد 847 إصابة جديدة اليوم فيما بلغ إجمالي الوفيات 19200 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشهدت بلجيكا اليوم انطلاق حملات تلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد في ثلاثة دور لرعاية المسنين مع مؤشرات تشير إلى انخفاض حالات الإصابة بمقدار 15 بالمئة خلال الأسبوع الفائت بالإضافة إلى انخفاض أعداد الوفيات والمرضى في المشافي حيث أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تلقي أول دفعة مكونة من 9750 جرعة من اللقاح الذي طورته شركة فايزر لتشمل 5 آلاف شخص باعتبار أن الشخص الواحد يحتاج إلى جرعتين بفارق 21 يوماً.

ووفق مصادر طبية من المقرر أن تنطلق حملات اللقاح رسمياً في بلجيكا في الخامس من كانون الثاني العام المقبل لتشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية لتمتد في مرحلة لاحقة إلى من هم فوق الـ 65 عاماً والهدف هو تغطية أكثر من 60 بالمئة من عدد المواطنين بحلول نهاية العام المقبل.

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