تسجيل 11 إصابة بسلالة كورونا الجديدة في هولندا

رصدت السلطات الهولندية 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في بريطانيا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المعهد الوطني للصحة العامة قوله في بيان اليوم “تم رصد السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا لدى 11 شخصاً حتى الآن في هولندا، مضيفاً: إنه لم يتم إيجاد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكداً أن الأمر يتعلق فعلا بالطفرة البريطانية.

وأشار المعهد إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً في مصدر هذه الحالات.

وكانت الحكومة الهولندية أوقفت رحلات الركاب من بريطانيا في الـ 20 من كانون الأول الجاري على خلفية اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المتحور على الأراضي البريطانية.



طباعة