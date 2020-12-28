إرهابيو أردوغان يعتدون بالمدفعية على قرى وبلدات بريفي الحسكة والرقة

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بقذائف المدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة وعلى قرى شرق رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

مصادر محلية ذكرت لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أسفر عن أضرار في ممتلكات الأهالي وبعض المحاصيل الزراعية.

وفي ريف الحسكة الشمالي، تحدثت مصادر محلية عن سقوط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة مصدرها الاحتلال التركي ومرتزقته على المناطق السكنية في قرى العبوش وباب الخير وتل ورد وخربة الشعير شرق رأس العين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في بعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أمس على المنازل في قرى وبلدات في محيط تل تمر 40 كم شمال مدينة الحسكة وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

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