مؤتمر صحفي سوري – روسي حول إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة من الإرهاب

ياسر النعسان

عقد في دمشق اليوم مؤتمر صحفي سوري – روسي مشترك حول إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة من الإرهاب في سورية، والذي ضم من الجانب السوري وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، ومعاون وزير الخارجة والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، واللواء حسن سليمان مدير الإدارة السياسية،

ومن الجانب الروسي اللواء البحري سيتنيك فياتشيسلاف رئيس مركز المصالحة الروسي.

وأشار المهندس مخلوف إلى أنه تم تشكيل هيئة التنسيق السورية لعودة المهجرين السوريين التي عملت بالتعاون الوثيق مع الهيئة الروسية من خلال تبسيط الإجراءات ومساعدة اللاجئين على ترميم الوثائق المفقودة و تأمين خدمات النقل والرعاية الصحية حيث تمت عودة مئات الآلاف من الخارج أما حصيلة المهجرين العائدين داخلياً فقد فاقت الأربعة ملايين مواطن سوري .

وبيّن مخلوف أنه في العام 2012 تم تشكيل اللجنة العليا للإغاثة التي من خلالها نظمت الدولة العمل الإنساني و الإغاثي بالشراكة مع منظمة الهلال الأحمرالعربي السوري و الأمانة السورية للتنمية ، واستندت اللجنة في عملها على مبادئ أهمها: شمولية إيصال المساعدات الإغاثية و الصحية و الخدمية الداعمة لصمود كل مواطن سوري في أي مكان ضمن الوطن وبغض النظر عن أية عوائق مهما كانت إضافة لعودة المهجرين وتمكينهم من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية فور تحرير مناطقهم من العصابات الإرهابية، وشملت الخدمات كل القطاعات ( الإيواء –صحة –تعليم –سبل العيش – تأهيل الأسواق –البنى التحتية –المساعدات الغذائية و غير الغذائية_ وبناء القدرات).

وبيّن اللواء حسن سليمان مدير الإدارة السياسية أن الوضع العام بالمجمل يمكن عدّه مبشراً نظراً لسياق الأحداث الميدانية التي تصب في مصلحة الجيش العربي السوري حيث تم بسط الأمن والاستقرار في العديد من المناطق و إعادة الأهالي لمنازلهم وفتح المدارس والمراكز الصحية والخدمية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وبالتالي نستطيع القول: إن عجلة الحياة الطبيعية عادت إلى جميع المناطق المحررة بفضل ما قدمه الجيش العربي السوري من تضحيات و بطولات بمساعدة الأصدقاء والحلفاء الروس .

وأشار الدكتور سوسان إلى أن الدولة السورية جاهزة ومستعدة لاستقبال اللاجئين السوريين بعد أن جهزت البنية التحتية لذلك من خلال ما تم تجهيزه من الخدمات الصحية والتعليمية و ..الخ بالتعاون مع الأصدقاء الروس، مشيراً إلى أن عجلة إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية سائرة من دون توقف وفق الإمكانات المتاحة لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين في الخارج والداخل.

وبين رئيس مركز المصالحة الروسية أنه تم تحرير أكثر من ألف بلدة ومدينة من الإرهاب الدولي وأعيدت أغلبية الأراضي إلى سيطرة الدولة السورية ، مشيراً إلى الدعم الروسي في هذا.

كما أشار إلى أنه تم إستقبال وإيواء المهجرين و التغطية الإعلامية للأعمال المنفذة وأن مركز المصالحة نفذ في الفترة ما بين أيلول و تشرين الثاني من هذا العام 2666 عملية إنسانية في كل المحافظات السورية.

وأضاف: بفضل العمل النشط للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية عاد أكثر من مليوني مواطن سوري إلى مناطقهم.

تصوير: طارق الحسنية

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