خبير اقتصادي: الليبرالية الحديثة سبب المشكلات الاجتماعية والقمع والفقر

حسام قره باش

أكد الخبير الاقتصادي – الدكتور عمار يوسف على ارتباط الليبرالية السياسية و الاقتصادية معاً كمعادلة واضحة و صريحة لا يمكن أن تتحقق أحدهما من دون الأخرى مع التركيز على أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة و ليس العكس.

و أضاف: إن النظام الليبرالي الحديث وضعوه الاقتصاديين الغربيين المرتبطين ارتباطاً مباشراً بالدولار الأمريكي لتحقيق بعض المكاسب من خلال التسهيلات الجمركية و دورة رأس المال و حركته عبر إيجاد بعض الاستثمارات النقدية الوهمية غير الحقيقية بغية تحقيق المزيد من الأرباح بالنسبة لهم و حتى تبقى تدور في فلك الاقتصاد الأمريكي ، فهو بالنهاية يشكل نظاماً جديداً يطورونه من أجل مصالحهم و لعبة ينفذها الأمريكان بطرق حديثة تختلف عن الطرق السابقة للسيطرة على اقتصاديات العالم و ارتباطها المباشر بالعملة الأمريكية ، حيث لا يمكن الخروج عن هيمنتهم و جعل المصب الرئيس لأي اقتصاد في العالم مرتبط بالدولار كجزء أساسي منه.

و يرى يوسف أن فاعلية النظام الليبرالي الحديث تتحدد من خلال التبعية أو الاستقلالية و لعل الاقتصاد الأمريكي استطاع أن يفرض تبعيته المطلقة على كثير من الاقتصادات في العالم بفعل اقتصاد (البترودولار) .

و أشار إلى أن الأنظمة الاقتصادية تتطور باستمرار و الليبرالية الحديثة نظرية جديدة لا أكثر تعمل على إمتلاك القوة المهيمنة التي تبتكر النظام الاقتصادي الذي يناسبها لتحقيق أهدافها و مصالحها من خلال التبعية لاقتصاد البترودولار و محاربة كل أشكال التحرر منه كالمقايضة أو اقتصاد السوق أو التبادل في العملات المحلية ، و جعل أي تقييم مالي في العالم يقاس باتجاه الدولار كاليوان و اليورو و الين و حديثاً (البيكتوين ) و هي عبارة عن عملة افتراضية كأحد نتائج الليبرالية الحديثة للسياسة الاقتصادية الأمريكية و عملية نفسية للتعامل بغير الدولار في محاولة منهم لجعل اقتصاد العالم في أيديهم و كل ذلك ما هي إلا مساوئ ترتكبها الليبرالية الحديثة من هيمنة و تبعية و سيطرة على العملات والاقتصاد في العالم.

و بيَّن يوسف تأثير ذلك على الشعوب من خلال خلق المزيد من المشكلات الاجتماعية و القمع و الفقر و التجويع و فقدان الحاجات الأساسية عبر إتباعهم أساليب الضغط و الخنق الاقتصادي و الحروب و الحصار لتحقيق التبعية السياسية و الاقتصادية لهم بما يسمونه هم أنفسهم النظام العالمي الجديد والأجدر تسميته بالنظام الأمريكي الجديد و فرضه على الآخرين و لو بالقوة.

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