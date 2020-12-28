درعا تحتفل بعيد الشجرة الـ69

درعا - وليد الزعبي

تحت شعار “أرضنا ذهب” احتفلت محافظة درعا اليوم بعيد الشجرة التاسع والستين بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، حيث تمت زراعة غراس حراجية متنوعة في مدخل مدينة درعا الغربي بجوار حي الضاحية، وأشار محافظ درعا مروان إبراهيم شربك إلى أن الأحراج ثروة وطنية هامة وعلى الجميع المساهمة في تعزيزها والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن زراعة الغراس بمناسبة عيد الشجرة هي رسالة بأن سورية ستبقى خضراء بسواعد أبنائها ولن تثنيها الحرائق والأعمال التخريبية الأخرى التي افتعلها الإرهابيون من أعداء الوطن عن المضي في إعادة الإعمار على مختلف الصعد.

بدوره أشار أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي – حسين الرفاعي إلى دعم الزراعة في مختلف المجالات وضرورة تحمل المسؤولية من جميع فعاليات المجتمع للحفاظ على الغابات والمواقع الحراجية والمشاركة في إعادة ترميم ما تخرب منها.

وأشار مدير زراعة درعا المهندس عبد الفتاح الرحال إلى استمرار تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي المعتمدة بشكل سنوي في مواقع مختلفة من المحافظة توازياً مع ترقيع المواقع المتضررة وشق الطرق الحراجية واستصلاح مزيد من المساحات وزراعتها بأصناف مختلفة من الغراس الحراجية، لافتاً إلى شق خطوط النار الوقائية في المواقع الحراجية وذلك للحدّ من انتشار الحرائق وتسهيل التدخل في معالجتها.

وذكر المهندس جميل العبدالله رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا أنه يتم تكريس كل الإمكانات المتاحة من أجل تحسين الغطاء النباتي على مستوى المحافظة من زيادة المساحات الحراجية وتقديم كل وسائل الرعاية والحماية اللازمة مع تنظيم الضبوط بحق كل من يتعدى على الأحراج وتقديمها للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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