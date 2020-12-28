تسجيل خمسة آلاف و121 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري تسجيل 5 آلاف و908 إصابات جديدة و121 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة ارنا عن سادات لاري قولها في تصريح صحفي اليوم: إن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ مليوناً و206 آلاف و373 شخصاً والوفيات 54 ألفاً و814 والمتعافين 960 ألفاً و751.

ولفتت سادات لاري إلى أن سبعة ملايين و460 ألفاً و422 شخصاً خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد19 في أنحاء البلاد حتى اليوم.

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