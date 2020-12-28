مدير المصرف الزراعي لـ( تشرين): 1.6 مليار ليرة إعفاءات القانون 24

ميليا اسبر

أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني – المهندس ابراهيم زيدان في تصريح خاص لـ( تشرين) حول القانون رقم /24 / الصادر مؤخراً والقاضي بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخر أن القانون جاء لدرء نتائج الحرب الظالمة على سورية و تدمير شبكات الري الحديث للفلاحين من قبل الإرهابيين، ومن أجل تسوية أوضاع المزارعين المقترضين تجاه المصرف الزراعي، وتمكينهم من استثمار أراضيهم بشكل جيد وتخفيف العبء المادي عنهم، لافتاً إلى أن هذا القانون يدل على الاهتمام بالقطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المادية عن المزارعين من خلال إعادة تمويلهم مع إعفائهم من فوائد التأخير والفوائد العقدية وغرامات التأخير وتقسيط هذه المبالغ لمدة عشر سنوات، إضافة إلى تمكين الفلاحين من الحصول على تمويل جديد لشبكات الري الحديث ، وكذلك التمويلات الأخرى الخاصة بالغايات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وأيضاً الآلات الزراعية والمكننة الزراعية.

وأوضح ابراهيم أن مجمل إعفاءات هذا القانون للفلاحين الحاصلين على قروض للري الحديث بلغت حوالي مليار 650 مليون ليرة ، منوهاً أنّ الري بالتنقيط والرذاذ والري الحدث يزيد الإنتاجية أكثر 30% ويخفف من استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25-30% ، إضافة إلى أنها تمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم من أجل إعادة النشاط الزراعي كما كان سابقاً ، وختم بالقول: هذا القانون يشمل كل الفلاحين المتواجدين على امتداد الجغرافية السورية.

طباعة