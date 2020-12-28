مساعدات من الهلال الأحمر لـ 15 ألف أسرة في ريف الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

قال رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة علي منصور لـ”تشرين”: انتهى متطوعو فريق إدارة الكوارث في الفرع اليوم من توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية على الأسر المستهدفة في قرى ريف المحافظة الجنوبي. وهي الأسر الفقيرة وجميع عائلات الوافدين من الريف الشمالي وباقي المحافظات المقيمين في تلك القرى. حيث تم نقل المساعدات الإغاثية والإنسانية من مستودعات الفرع في مدينة الحسكة وإيصالها إلى تلك القرى وتسليمها إلى كل أسرة من الأسر المستهدفة أمام باب منزلها، والتي وصل عددها في هذه المرحلة إلى 15 ألف عائلة ضمن 95 قرية وتجمع سكاني، وتضمنت المواد المقدمة (سلات غذائية، أدوات مطبخ، وشاحن طاقة شمسية)، مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حيث استمر التوزيع حتى تم الوصول إلى جميع القرى والتجمعات السكانية في مناطق العريشة والشدادي ومركدة من المنطقة الجنوبية للحسكة.

وأوضح منصور أن عمليات التوزيع بهذه الطريقة هي الأولى من نوعها في المنطقة بعد 8 سنوات من عدم الاستقرار. وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من استجابة الريف الجنوبي للحسكة التي انطلقت في شهر تشرين الأول الماضي، والتي تأتي استكمالاً للاستجابة الإنسانية التي بدأها فرع الحسكة للهلال الأحمر العربي السوري في شهر تموز من العام الماضي. وذلك بعد عودة الاستقرار إلى تلك المناطق وتحريرها من براثن المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث تمكن الفرع في المرحلة الأولى حينذاك من إدخال قافلة مساعدات إغاثية إلى نحو 40 قرية دفعة واحدة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 7500 أسرة من الأسر العائدة إلى تلك القرى والأسر المتضررة والأسر الوافدة المقيمة فيها. وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب التي تتعرض لها سورية. ثم توالت المراحل وصولاً إلى هذه المرحلة الرابعة والأخيرة. وتضمنت المساعدات المقدمة في بعض المراحل إضافة إلى السلات الغذائية سلات صحية، ألبسة أطفال، وسلات ترفيهية.

وأكد منصور أن جميع متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري يشاركون في هذا الوقت بعدة استجابات في آن معاً، وفي مناطق متفرقة من محافظة الحسكة، ولهدفٍ واحد هو الوصول للفئات الأشد ضعفاً مع حلول فصل الشتاء. حيث يستمر التوزيع الدوري للمساعدات الغذائية حسب البرنامج المقرر للتوزيع على الأسر المستهدفة في مناطق الحسكة وبئر الحلو الوردية (تل براك) وتل تمر ورأس العين والعريشة والشدادي ومركدة، بالتوازي مع التوزيع الدوري للمساعدات على الأسر المقيمة في مخيمي الهول والعريشة.

وكان فريق مكون من خبراء بالدعم النفسي من فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة انطلق في وقت سابق نحو ريف المحافظة الجنوبي بهدف تقديم الرعاية اللازمة لسكان القرى المستهدفة إلى جانب تنفيذ فعاليات متنوعة للترفيه عن سكان تلك القرى وإدخال الفرحة إلى قلوبهم والتخفيف من معاناتهم, إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية في مختلف المجالات.

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