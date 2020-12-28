“الزراعة”: إعلان عام القمح ضرورة لتأمين الأمن الغذائي

دمشق- تشرين:

بينت وزارة الزراعة في إشارة إلى ما نشر على موقع الصحيفة الإلكتروني بتاريخ 2/12/2020 بعنوان:(عام القمح ) أن إعلان الموسم الحالي عاماً للقمح هو ضرورة لتأمين الأمن الغذائي كقاعدة صمود لبلدنا الحبيب ومنوطة به وزارة الزراعة وكافة الجهات والمؤسسات المعنية للوصول إلى هذه الغاية بالإمكانات المتاحة بسبب الحصار الجائر, علماً أنه تم تأمين الدفعة الأولى من الأسمدة الآزوتية وتوزيع غالبية الحاجة من المازوت الزراعي وتأمين البذار المغربلة والمعقمة اللازمة من المؤسسة العامة لإكثار البذار التي سيتم توزيعها حتى نهاية الموسم الزراعي, حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالى مليون هكتار لتاريخ 20 من الشهر الجاري في جميع محافظات القطر .كما تم الإعلان مسبقاً عن سعر استلام محصول القمح بسعر 450 ليرة +100 ليرة مكافأة تسليم على الأقل لكل كيلو غرام والتي يمكن أن تزيد بناء على تكلفة الكيلو غرام الواحد من القمح .

طباعة