تعطل البراد يغيب اللحوم عن صالات (السورية للتجارة) بالسويداء

السويداء - طلال الكفيري

لا تزال صالات فرع السورية للتجارة بالسويداء تفتقد حتى هذا التاريخ للحوم المُجمدة، سواء الحمراء أو البيضاء، ما أبقى سوق اللحوم ذو الأسعار الفلكية المتحكم الوحيد بمستهلكي المادة وخاصة في ظل الإقبال المتزايد هذه الأيام على شرائها، استعداداً لعيد رأس السنة.

طبعاً عدم توافر اللحوم المُجمدة لدى صالات الفرع عزاه مدير فرع السورية للتجارة بالسويداء عاصف حيدر إلى تعطل البراد الناقل لهذه اللحوم من دمشق إلى السويداء، مع تعذر إصلاحه حالياً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة، علماً أن تكلفة الإصلاح لا تتجاوز/ ٣/ ملايين ليرة.

وأضاف حيدر: سبق وأن تلقى الفرع وعداً بإصلاح البراد من المحافظة، وذلك من موازنتها المستقلة، ولتاريخه لم يتم إصلاحه، مع العلم هناك مطالبات كثيرة من المواطنين لبيع مادة اللحوم المجمدة ضمن صالات الفرع, كما سبق لفرع أن قام بتجهيز وإصلاح كل البرادات الصغيرة المتواجدة لديه، وبالتالي توزيعها على صالات الفرع، لتصبح جاهزة لاستقبال مادة اللحوم، في حال ورودها.

وتمنى حيدر تقديم إعانة مالية إسعافية من المحافظة لتأهيل هذا البراد ليصار إلى تأمين اللحوم المُجمدة لصالات الفرع، أسوة بباقي المحافظات.

تصوير: سفيان مفرج

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