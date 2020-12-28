“الزراعة”: استصلاح أراضٍ جديدة و إدخالها الاستثمار الزراعي

دمشق- تشرين:

بينت وزارة الزراعة في ردها على المقال المنشور في موقع الصحيفة الإلكتروني بتاريخ 7/12/2020 بعنوان 🙁 هل بقى أمل ) أنه يتم سنوياً استصلاح أراضٍ جديدة واسعة لإدخالها في الاستثمار الزراعي, كما نعمل على إصلاح وتأهيل شبكات وقنوات الري الحكومية للاستفادة منها في ري المحاصيل ذات المتطلبات المائية, علماً أن أجور الري هي أجور رمزية لا تشكل أي عبء على تكاليف الإنتاج بالنسبة للفلاحين وكذلك أجور الكهرباء الزراعية فهي مدعومة أيضاً. فالزراعة تشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني كما أنها أساس تطور الصناعة الزراعية التي تسهم في تلبية حاجة السوق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي إلى جانب الدور الرئيسي في دعم الصادرات السورية من خلال تشجيع وتوجيه الدعم الحكومي باتجاه التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية من (القمح, القطن, وغيرها ) من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي .

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