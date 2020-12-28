كرة الفتوة تدفع ضريبة الأخطاء المتراكمة

دير الزور – مالك الجاسم

يقطع الدوري الممتاز جولته التاسعة ومعها تنقطع أنفاس جماهير الفتوة حزناً على ما ألم بفريقهم صاحب الصولات والجولات، وصاحب الإنجازات الكثيرة، ولم يشفع لهذا الفريق تاريخه الرياضي العريق، وتحول إلى فريق سهل المنال، ومني بسبع خسارات، وتعادل في مباراتين، ولم يذق طعم الفوز حتى الآن، وسجل لاعبوه أربعة أهداف في تسع مباريات، ومني مرماهم بسبعة عشر هدفاً، وهذا يظهر المشكلة الأساسية في بنية الفريق, أولها: الضعف الدفاعي، والثانية: العقم الهجومي، وأمام ما يجري داخل نادي الفتوة لم تجد الإدارة الزرقاء سوى التداعي لاجتماع شهد الكثير من الأخذ والرد برغم أن الوقت لا يحتمل عقد اجتماعات ونشر صور على الصفحة الرسمية للنادي، والتي لم تتحدث عن مجريات الاجتماع سوى بـ(بوست)، أختصر ما جرى بعدة أسطر، وكان الجميع ينتظر صدور بيان للإدارة كما أعلنت الصفحة الرسمية، ولكن ذلك لم يحصل، وربما كان (البوست) الذي تم نشره هو بمثابة البيان الذي تم الحديث عنه.

وما دمنا نتحدث عن هذا الاجتماع الذي ضم حوالي / 50 / لاعباً ومدرباً وخبرة رياضية والذي كما أسلفت لم يكن بوقته، وكان الأجدى بإدارة الفتوة استشارة هذه الخبرات أثناء التعاقدات التي تمت في بداية الدوري، والتي باتت حديث الشارع الآن بعد أن ثبت للجميع أن عدداً ممن تم التعاقد معم لا يستحق تمثيل الفتوة في الدوري، وبهذا الأمر تتحمل الإدارة جزءاً كبيراً من المسؤولية عما يجري في الوقت الحالي.

الفتوة خاض تسع مباريات، ولم يذق طعم الفوز، وهذه أول مرة تحصل في تاريخ النادي، وبقي له أربع مباريات أمام الوحدة والوثبة والساحل والحرية، ونعرف تماماً أن كل مباراة يخوضها الفتوة يسبقها التزمير والتطبيل الطويل، ومع انتهاء المباراة تبدأ سيمفونية تحميل المسؤوليات والتي غالباً ما تكون موجهة للاعبين والمدرب، ولم يتجرأ أي شخص حتى الآن على مطالبة الإدارة بتقديم الاستقالة برغم أن هذه الإدارة هي من رفضت في بداية الدوري العودة إلى دير الزور، وفضلت البقاء للعب بعيداً عن الأرض والجمهور، وها هي اليوم تدفع ضريبة ذلك على أرض الواقع من خلال هذه النتائج التي تعيد اسم الفتوة سنوات للوراء, وبعيداً عن تحميل المسؤوليات فقد بدأت هناك أصوات بضرورة عودة الفتوة إلى دير الزور، واعتماد الملعب التجريبي لخوض المباريات، وهذا أمر طبيعي لأن الفتوة دائماً يكون الرقم الصعب على أرضه وبين جمهوره، وهذا الفريق عندما يلعب على أرضه تخشاه جميع الفرق. وربما نشاهد تحركات جديدة في هذا الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة للضغط على الاتحاد الرياضي العام للإسراع بتأهيل الملعب وإنجازه أو اعتماد الملعب التجريبي، وربما يكون هناك خيار ثالث مطروح وهو ملعب الميادين الجاهز تماماً، ولا نعرف ماذا تحمل الأيام القليلة القادمة بشأن هذا الموضوع، وربما سيتابع الفتوة مبارياته في مرحلة الذهاب ويكون للإياب حديث آخر.

الأصوات الحاضرة طالبت بضرورة التدخل المباشر لإنقاذ نادي الفتوة، وعودته إلى المسار الصحيح، وهذه الأصوات طالبت بحلول سريعة وقرارات صارمة تعيد البوصلة إلى مسارها.

القيادة الرياضية تتابع

حسين المزيد رئيس اللجنة التنفيذية بدير الزور قال: سوف يكون هناك دراسة لواقع نادي الفتوة للحفاظ على اسم هذا النادي الكبير ، ونحن نقوم بالتنسيق مع القيادة في المحافظة والرياضية في دمشق لاتخاذ قرارات تساعد نادي الفتوة لتقديم الأفضل، والتنسيق قائم لأن يكون هناك لقاء موسع يضم خبرات نادي الفتوة لمناقشة ما يجري الآن والخروج بنتائج سيتم العمل عليها فور انتهاء اللقاء الذي نعمل على عقده في دير الزور.

الأخطاء موجودة

الكابتن محمود حبش قال: السبب فيما يحصل في نادي الفتوة يعود للأخطاء التي وجدت منذ بداية الدوري، والإدارة معذورة كونها كانت محصورة بفترة زمنية قصيرة، ولكنها تتحمل جزءاً من المسؤولية وبخاصة فيما يتعلق بموضوع التعاقد مع اللاعبين، فلم تقم باستشارة الخبرات الفنية الرياضية في المحافظة، وهذا الأمر يتحمله من قام بعملية انتقاء اللاعبين في بداية الدوري، ونحن نسمع أن هناك عقوبات وفسخاً للعقود سوف تقوم بها الإدارة ، ولا نعرف ماذا تنتظر؟ لأن الفتوة كبير باسمه ، وارتداء قميص نادي الفتوة وتمثيله يتمناه أي لاعب وهو يكبر بنادي الفتوة.

العودة لدير الزور

زياد الحمود رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بدير الزور قال: أوجه نداء لكل من يريد أن ينقذ نادي الفتوة وكان حريصاً عليه ، فما عليه إلا أن يتحرك ويطالب باعتماد ملعب الرول الصناعي باللعب عليه بمرحلة الإياب بدير الزور.

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