اتحاد الريشة الطائرة يصدر خطته لـ2021

حاتم شحادة

أصدر اتحاد الريشة الطائرة خطة العمل والنشاط المقترحة للعام القادم 2021، ضمن التقرير السنوي الصادر عنه، والذي تضمن توصيفاً لعمل الاتحاد خلال عام كامل في كافة المجالات التنظيمية والفنية والإدارية، مع تحديد الصعوبات التي تعانيها اللعبة.

وتتضمن خطة العمل المقترحة إقامة معسكرات طويلة الأمد للفئات العمرية الصغيرة وزيادة عدد المشاركات الخارجية المنخفضة التكاليف وذات الفائدة الفنية.

بالإضافة إلى إيفاد المدربين والحكام إلى دورات خارجية لزيادة الخبرة وصقل المهارات، وإلزام الأندية بالاهتمام بلعبة الريشة الطائرة.

ويسعى الاتحاد أيضاً إلى زيادة عدد الأيام التي تقام ضمنها دورات التأهيل بحيث لا تقل عن 7 أيام للدورة الواحدة, وإقامة دورات التأهيل (حكام ومدربون)، وإيجاد بدائل لبعض التجهيزات بنفس المواصفات وبسعر أقل، بالإضافة إلى استقدام مدرب أجنبي ذي خبرة فنية عالية.

ومن المقرر أن تقام العام المقبل بطولة المحافظة لكل فئة على أن تسبق البطولات المركزية، ومن ثم يرسل تقرير عن مستوى المشاركين إلى الاتحاد، وإقامة دورات خاصة للمحاضرين بدورات التدريب والتحكيم.

كما استعرض اتحاد الريشة الطائرة في تقريره بعض الصعوبات خلال الموسم الفائت والتي تتلخص في وقف التدريب في عدد من المحافظات بسبب جائحة كورونا، وقلة تجهيزات اللعبة وغلائها في الأسواق المحلية, وعدم وجود صالات مخصصة لفرق الريشة في بعض المحافظات، وعدم تخصيص منتخبات الريشة بأوقات كافية للتدريب في محافظات أخرى وعدم وجود مدربين بمستوى عالٍ في بعض المحافظات.

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