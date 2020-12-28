القطاعات الخدمية والصحية والرقابية مستمرة بالعمل

السويداء - سهى الحناوي

ذكر الدكتور نزار مهنا – مدير صحة السويداء أن المديرية اتخذت كل ما يلزم من إجراءات خلال عطلة عيد رأس السنة وذلك من خلال وضع 9 مراكز صحية مناوبة في كل من عريقة والقريا والغارية وملح والصورة الكبيرة، وقسم التوليد الطبيعي في شهبا والمزرعة والمشنف ولاهثة لتكون جاهزة للعمل خلال فترة العطلة, حيث تم تجهيز هذه المراكز بكل ما يلزم بغية استقبال المراجعين أو المرضى، إضافة لمشافي السويداء الثلاث والتي ستعمل على مدار الساعة، عدا عن ذلك فقد تم تجهيز سيارات الإسعاف بكل ما يلزم تحسباً لأي طارئ.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – فادي مسعود إلى أنه تم تخصيص دوريات مناوبة طوال أيام العطلة للرقابة على محطات الوقود والأفران والأسواق، مع متابعة استقبال شكاوى المواطنين فضلاً عن استمرار عمل الأفران الخاصة والعامة في مدن وأرياف ومناطق المحافظة مع تعطيلها فقط ضمن يوم العطلة الأسبوعي، لافتاً إلى أن محطات الوقود تواصل عملها كالمعتاد لتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية .. وبهدف تسهيل حركة المواطنين وتنقلهم جرى الطلب من مراكز الانطلاق إلزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالمناوبة لضمان استمرار العمل خلال أيام العيد وخاصة مع توفير مادة المحروقات للآليات فضلاً عن تواصل عمل شركات النقل العاملة على خط السويداء- دمشق .

بدوره مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل لفت إلى أنه تم رفع جاهزية الورشات الفنية العاملة خلال فترة العطلة ورفدها بالآليات المناسبة وتوفير جميع المواد اللازمة لعملها في مستودعات الشركة على أن تستمر مكاتب الطوارئ وورشات الإصلاح والصيانة بالعمل على مدار الساعة.

وأشار مدير فرع السورية للتجارة- عاصف حيدر إلى استمرار عمل منافذ وصالات البيع بالعمل في المدينة والأرياف لتقديم الخدمات للمواطنين.

كما تستمر مؤسسة المياه بتأمين مياه الشرب للمواطنين وفق البرامج المعتادة في كافة الوحدات، ويتابع عمال النظافة في مجلس مدينة السويداء بشكل اعتيادي.

وبيّن مدير فرع مخابز السويداء- علاء مهنا أن كافة مخابز المحافظة سواء الآلية والمخابز العاملة بنظام الإشراف أي الاحتياطية ستقوم بتأمين مادة الخبز لكل أبناء المحافظة وذلك من خلال العمل ضمن فترة العطلة.

وبهذا تكون جميع القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في محافظة السويداء اتخذت كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان استمرارية عملها وتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

ت: سفيان مفرج

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