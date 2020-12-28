(لآخر العمر).. وحكاية الوعد الصادق لبواسل الجيش العربي السوري

علي الرّاعي

كلّ تلة حررها الجيش العربي السوري، وكل وادي، وكل قرية، أو مدينة، وحتى كل كتلة بناء، أو كل عملية تحرير رهينة أو مخطوف؛ كان يُسجّل فيها هذا الجيش ملحمة قتالية لا يصنعها سوى إيمان كإيمان القديسين.. ذلك ما سجله بدمه فوارس هذا الجيش العظيم على مدى عشر سنوات؛ وهي ما كُتب حتى الآن من عمر هذه الحرب على وجود سورية الحضاري تمّ التخطيط لضرب عمقه التاريخي الذي يعود لأكثر من سبع آلافٍ من السنين..

و(لآخر العمر)؛ تلك الجملة التي خاطبت فيها الصحفية (لارا\ رنا شميّس) الضابط في الجيش العربي السوري (وائل رمضان)، في ختام عملية تحريرها، هي وفريقها الإعلامي، كنوع من رد الوفاء (أنا ممنوتك بحياتي لآخر العمر)؛ شكّلت غواية إبداعية لكل من سامر إسماعيل – كاتباً، ولباسل الخطيب – مُخرجاً، وللهيئة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني لإنتاج فيلمٍ حاول أن يُشكّل موازياً إبداعياً لعملية للجيش العربي السوري خاضها حقيقيةً على أرض الواقع خلال عملية تحرير فريق قناة الإخبارية السورية الذي ساقه سوء الحظ لأن يقع مخطوفاً بين يدي عصابات التكفير والإرهاب.

ورغم محاولة فريق الفيلم الابتعاد بأحداثه لأن تُفسّر على أنها تسجيل، أو توثيق ليبقى الفيلم ضمن إطار اللعبة الفنية والإبداعية، غير أن طازجة الحادثة التي بنى الفيلم عمارته الفنية على وقائعها؛ أعادنا كمشاهدين لأن نُعايش وقائعها من خلال معايشة التفاصيل التي كانت أشبه باللغز، والإجابة على سؤال: كيف تمّ ذلك؟؟

وهنا بتقديري أهمية هكذا أعمال، أو من أحدى مهامها على وجه الدقة، فنحن عرفنا الحادثة كخبرٍ عاجل حينها، لكن كيف تمّ تحرير المخطوفين، فتلك تفاصيل مهما جرى روايتها على لسان ضحاياها؛ تبقى ناقصة حتى تكتمل بعمل فني من مثل رواية، أو عرض مسرحي، أو عمل تشكيلي، غير أن الفيلم يبقى سجلاً ذاكرياً يُستطاب العودة لعرض أحداثه وشخصياته كل حين من خلال الكثير من العناصر الإبداعية الجاذبة كالصورة والمشهد، ومن خلال الكثير من تفاصيل المشهد السينمائي من حوار ورموز وغير ذلك..

من هنا فإنّ فيلم (لآخر العمر)؛ يأتي ضمن أعمال إبداعية سورية كثيرة؛ حاولت أن تُشكّل مُعادلاً إبداعياً لتصوير تفاصيل ماجرى، ومايزال يجري إلى الآن للأسف، فماتزالُ الحربُ مستمرة على سورية، وهي تأخذُ أكثر من شكلٍ ولونٍ وأسلوب، وهو فيلم ينضم إلى مجموعة أفلام أنجزت إلى الآن، لاسيما ما أنجزه كل من المخرجين: عبد اللطيف عبد الحميد، ونجدة أنزور، وغيرهما.. وأظن أنّ هذه الحرب ستبقى تمدُّ الإبداع، وإلى عشرات السنين القادمة بمادة إبداعية لا ينتهي التخيل في واقعيتها، وهنا أذكّر بصمود (الفرقة 17) التابعة للجيش العربي السوري في الرقة لأكثر من سنتين ضد حصار الإرهابيين من الجهات كلها، والحكايا، والبطولات التي تُقارب الأسطورة لعناصر هذه الفرقة ..

وبالعودة لـ (آخر العمر)؛ يبدأ الفيلم من ختام حياة أحد الضباط في الجيش العربي السوري، عندما شعر أنه وقع في حصار لا يُمكن النجاة منه، فقرر أن يُطلق آخر رصاصاته في حالة إيمانية استشهادية كخاتمة لسجلٍّ من الوعود؛ وهو الرجل الذي لا يعد قبل أن يُفكر طويلاً، والتأكد من وفائه لوعده.. لكن قبل أن يطلق رصاصاته الأخيرة موفياً لآخر وعوده لأمه، (سأعود)، وإن كانت العودة ملفوفاً شهيداً بالعلم السوري، ستعود به الذاكرة، لوعوده التي كان قد قطعها، ليطمئن أنه نفذها، ومن ثمّ ليستشهد مرتاح الضمير، ومن تلك الوعود؛ كانت عملية تحرير فريق قناة الإخبارية السورية، حيث تأتي مفردة (الوعد) أشبه باللازمة في قصيدة نثر، وإن كنت أرى، إنه كان يُمكن الاشتغال عليها أكثر لتعبئة مساحات في الفيلم، كان يُمكن أن تملأ أكثر بـ(الدراما)، وهو ما كان ينقص الفيلم، دراما من حالات إنسانية بين الشخصيات، كان يُمكن أن تملأ مساحات كثيرة مهدورة خلال ساعتين هي مدة الفيلم..

عملية (الخطف خلفاً) التي بدأ فيها الفيلم، كانت لعبة فنية موفقة لاستعراض مسيرة هذا الضابط وفريقه من العسكريين الشجعان، حيث لكل عسكري ميزته الإبداعية في فن الحرب، وحتى ميزته أو ملمحه الإنساني المُختلف.. بهذا الفريق؛ استطاع هذا الضابط أن يُنجز وعوده التي كان قد قطعها على نفسه وعلى الآخرين، ولعلّ أقوى مشاهد الفيلم – وهذه وجهة نظر شخصية – بل أراها حاملة الفيلم الإبداعية؛ هي استشهاد القناصة (رشا\ترف التقي)، ومشهد حملها من قبل زميلها العسكري الآخر، والنزول بها وهي في رمقها الأخير ووضعها بين ذراعي العقيد.. مشهد شكّل ذروة الحالة الإبداعية لما تحمله تلك الشخصية من حمولات أراد لها صُناع الفيلم أن تقولها، وتسردها، حيث (رشا القناصة) كما صار يطلق عليها رفاقها، كانت تخوض المعركة كما كل سوري، كمعركة شخصية، لتكتمل الحالات الشخصية بحالة وطنية جمعية، حيث كل سوري مشارك في هذه الحرب بطريقة أو أخرى، ومن هنا تبدو هكذا أعمال فنية إبداعية، وكأنها تعني الجميع، باعتبار كل فرد كان له حصته فيها سواء من نصر، أو قهر، أو فقد، أو انكسار.. الخ.

رشا القناصة، التي دخلت الحرب لتكمل مسيرة حبيبها الذي وعدها ذات لقاءٍ بالزواج، غير أن الحرب أخذته، وكان شهيداً، ثم لتدخل هي ساحة هذه الحرب وتكمل ما استطاعت من مسيرته، وتختم حياتها بما ختم حبيبها حياته تماماً..

في الختام كنت أتمنى على الصحفية (لارا)، وهنا يأتي الاسم مواربة لاسم الزميلة (يارا صالح)، المقصودة بتلك الشخصية، لو عادت لمنزل الفلسطيني – السوري، (أبو محجوب\زيناتي قدسية)، الذي أبى أن يُغادر بيته وإرثه من الصور التي له مع صاحب كل صورة حكاية باعتباره يشتغل في مجال التصوير الضوئي، والذي كان يقدم الشاي لجنود الجيش العربي السوري خلال تحريرهم لكتل البناء المحتلة من قبل الإرهابيين، وهو الذي كان ينتظرها لتعود مرةً أخرى وتأخذ صورتها، صحيح أنه جرى تصفيته من قبل الإرهابيين، غير أن البحث عن الصورة؛ كان كافياً لاتساع مساحة الدراما في الفيلم..

ختام الفيلم الذي كان بثياب الحداد للصحفية لارا، وهي تقرأ الفاتحة على ضريح الضابط الشهيد، ومن ثم انتشار المشهد على مدى السفوح الخضراء الواسعة العميقة والعالية، كان مشهداً مؤثراً جداً، وإن تمّ التشويش عليه بصوت المطربة ميادة بسليس الذي تمّ إدخاله بصورة غير مُبررة.

تصوير: يوسف بدوي

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