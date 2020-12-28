فيدرر يغيب لأول مرة عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة أولى كبرى البطولات الأربع في التنس اليوم أن السويسري روجير فيدرر المصنف الأول عالميا في السابق سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بسبب الإصابة.

ووفق وكالة “فرانس برس” يتعين على فيدرر البالغ 39 عاماً مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة.

وتوقف السويسري عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ شباط الماضي وتحديداً منذ خسارته نصف نهائي البطولة الاسترالية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش لكنه استأنف التدريبات مؤخراً وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من شباط المقبل.

وسيركز فيدرر الآن على الاستعداد لبقية موسم 2021 الذي يشمل أولمبياد طوكيو وفرصة حصوله على أول ميدالية ذهبية في منافسات الفردي.

طباعة