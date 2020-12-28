عالمياً.. 1773236 وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و773 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وبين الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 81195758 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 1773236 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 57347933 حالة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ “للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد بـ 10976 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات مليونا و651834 حالة بينما تم تسجيل 348 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 30126.

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة أمس إنها سجلت 6217 إصابة جديدة بالفيروس و400 وفاة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و383434 حالة والوفيات إلى 122426.

إلى ذلك قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم إنها تلقت تقارير عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس بينها ست حالات محلية العدوى و15 حالة وافدة من الخارج.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل جميع الحالات المحلية في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة ذات صلة بالوباء.

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