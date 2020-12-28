أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية في 84 منطقة في البلاد.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة وباء كوفيد19 في تقريرها، اليوم، بأن عدد الوفيات في البلاد بلغ خلال الليلة الماضية 487 حالة وعدد المتعافين من الإصابة 20480 شخصاً، لافتة إلى أن 13.5 بالمئة من الإصابات لم تظهر أي أعراض سريرية.

وأضاف التقرير إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و78035 مصاباً توفي منهم 55265 شخصاً وشفي مليونان و471309 أشخاص طيلة فترة تفشي وباء كوفيد19 في روسيا.

طباعة