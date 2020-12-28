القوات العراقية تعتقل ثلاثة إرهابيين في كركوك

اعتقلت القوات العراقية ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قولها اليوم: إن مفارز الوكالة المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات “داعش” الإرهابية كونهم من الخلايا النائمة التي تنشط في محافظة كركوك.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية وألقت أمس القبض على أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة كركوك.

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