كوريا الجنوبية تعدم 9.6 ملايين طائر بتفشي حالة جديدة من إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم، إعدام 9.6 ملايين طائر بسبب تفشي حالة جديدة من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في وقت تواجه فيه البلاد والعالم تفشي وباء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية قولها: إنه تم الإبلاغ عن الحالة الجديدة المشتبه بها في مزرعة للبط في جيونغ أوب بإقليم جولا الشمالي.

وبلغ عدد حالات إنفلونزا الطيور المرتبطة بالمزرعة منذ أواخر تشرين الثاني 29 حالة.

وزادت كوريا الجنوبية وفقاً لهذه المعطيات من وتيرة إعدام الطيور في المزارع المصابة والمناطق المحيطة بها وجرى إعدام جميع الدواجن الموجودة في دائرة نصف قطرها 3 كم من المزارع المصابة.

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