موسكو تضيف فئات جديدة لتلقي اللقاح ضد كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، بدء التسجيل لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لفئات جديدة من السكان في موسكو.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” بأن سكان موسكو المسنين سيتمكنون من الحصول على اللقاح إضافة إلى عمال خدمات الإسكان والمطاعم والهيئات الرياضية وإنفاذ القانون إلى جانب المتطوعين وموظفي المؤسسات غير الحكومية والدينية.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أول أمس أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح (سبوتنيك في) ضد فيروس كورونا لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بعد إثبات أنه آمن بالنسبة لهؤلاء.

وبدأت في روسيا في الخامس من الشهر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا.

يذكر أن اللقاح الروسي (سبوتنيك في) الذي طوّره مركز غاماليا وتم تسجيله رسمياً من قبل وزارة الصحة الروسية في آب الماضي كان مخصصاً لتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً في ظل استمرار الاختبارات السريرية.

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