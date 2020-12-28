فقدان 17 صياداً روسياً بعد غرق سفينتهم في بحر بارنتس

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غرق سفينة صيد تقل على متنها 19 صياداً في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانغليسك الروسية، مشيرة إلى إنقاذ 2 من الصيادين.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” بأن البيانات الأولية تشير إلى أن غرق السفينة أونيغا يرجع إلى التكثف الجليدي في المنطقة.

وبينت أن السفينة فويكوف تقوم بعمليات البحث عن الصيادين المفقودين، كما تم إرسال ثلاث سفن إضافية إلى موقع الحادث للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.

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