كوريا الجنوبية تسجل ثلاث إصابات بسلالة كورونا الجديدة

سجلت كوريا الجنوبية أول إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية قوله، اليوم ، إنه تأكد اصابة ثلاثة اشخاص قادمين من بريطانيا بسلالة كورونا الجديدة، لافتاً إلى أن المصابين من أسرة واحدة ووصلوا من العاصمة البريطانية لندن إلى البلاد الثلاثاء الماضي.

في السياق ذاته، سجلت كوريا الجنوبية 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد19 يوم أمس ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 57 ألفاً و680 إصابة.

وفي برازيليا، أفاد مكتب نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو بإصابة الأخير بفيروس كورونا.

يذكر أن البرازيل هي ثالث دول العالم تضرراً بالفيروس وأعلنت وزارة الصحة فيها عن تسجيل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

طباعة