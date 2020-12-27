نصر الله: صمود سورية أفشل الحرب الإرهابية عليها

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن صمود سورية شعباً وجيشاً وقيادة أفشل الحرب الإرهابية التي شنت عليها منذ نحو عشر سنوات.

وأشار نصر الله خلال مقابلة مع قناة الميادين الليلة إلى أن سورية تعرضت لحرب شعواء بسبب مواقفها القومية ولا سيما من القضية الفلسطينية وبسبب موقعها الاستراتيجي لافتاً إلى أن صمود الشعب السوري والتفافه حول جيشه وقيادته هو الأساس في إفشال الحرب التي شنت على بلاده إضافة إلى دور حلفاء سورية.

وأوضح نصر الله أن قدرات محور المقاومة اليوم أكبر أضعاف مما كانت عليه قبل سنوات وقال: محورنا استطاع أن يفرض حضوره بقوة في كل المنطقة وأن يحقق انتصارات وهو اليوم أقوى من أي زمن مضى.

وجدد السيد نصر الله التأكيد على جهوزية المقاومة الوطنية اللبنانية وقدرتها على ضرب أي هدف للعدو الإسرائيلي على امتداد مساحة فلسطين المحتلة لامتلاكها صواريخ دقيقة وأسلحة قادرة على ذلك مشدداً على أن المقاومة سترد على عدوان قد يقدم عليه العدو الإسرائيلي .

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية اعتبر الأمين العام لحزب الله أن المشكلة تكمن في غياب الثقة بين الأفرقاء السياسيين مؤكداً ضرورة الإسراع بتأليفها وأن معالجة الوضع الحالي في لبنان تحتاج إلى وجود حكومة.

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