6620 إصابة و76 وفاة جديدة في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 76 حالة وفاة و6620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله في بيان إن إجمالي حصيلة ضحايا جائحة كورونا في موسكو وصل حتى الأن إلى 10989 بعد أن كان 10913 في الإحصائية السابقة بينما بلغ إجمالي الإصابات 786204 بينها 604604 حالات تعافي من الإصابة بكورونا.

وتشهد موسكو استقراراً نسبياً لمؤشر الوفيات الناجمة عن الفيروس على أساس يومي حيث سبق أن سجلت الخميس الماضي 74 حالة والجمعة الماضي 77 والسبت 73 حالة في الوقت الذي تشهد فيه المدينة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في آخر إحصائية 6620 وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقاً إلى أقل من 600.

طباعة