كاسياس يتوج بجائزة غلوب سوكر لأفضل مسيرة
توج الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق بجائزة غلوب سوكر لأفضل مسيرة.
وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن كاسياس توج بالجائزة لما قدمه في عالم كرة القدم خلال مسيرته الكروية سواء مع ريال مدريد أو بورتو أو منتخب بلاده.
ويعد كاسياس أحد لاعبي كرة القدم القلائل الذين خاضوا أكثر من 1000 مباراة رسمية كما أنه يحمل الرقم القياسي في الحفاظ على شباكه نظيفة في دوري أبطال أوروبا وكذلك مع المنتخب الإسباني.
ويشار إلى أن جوائز غلوب سوكر هي جوائز سنوية يتم منحها للمتفوقين في مجال كرة القدم ويتم تنظيمها من قبل الجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.
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