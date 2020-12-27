فومين: روسيا سترد في حال نشرت أمريكا صواريخ جديدة في أوروبا

أكد ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي عزم بلاده الرد في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ جديدة في أوروبا في ظل انتهاء سريان معاهدة الصواريخ بين موسكو وواشنطن.

ونقلت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” عن فومين قوله: في حال عدم تجاوب الولايات المتحدة مع دعوة روسيا وبدء نشر صواريخها في أوروبا فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ خطوات جوابية مناسبة، مشيراً إلى أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة الانضمام إلى الحظر الروسي على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى للتقليل من التبعات السلبية لتدمير معاهدة الصواريخ الروسية الأمريكية من قبل واشنطن.

وأوضح فومين أن اتفاق البلدين على إجراءات مراقبة متبادلة أعرب الطرفان سابقاً عن قلقهما بشأنها يمكن أن يسهم كثيراً في تحقيق المقترحات الروسية.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا وقعتا في الـ8 من كانون الأول عام 1987 معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى حيث التزم الطرفان بموجبها بالتخلص من الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها من 500 كيلو متر إلى 5500 كيلو متر، إضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها إلا أن واشنطن أنهت في مطلع آب 2019 بصورة رسمية مشاركتها في هذه المعاهدة.

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