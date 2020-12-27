الصحة: 101 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 48 حالة ووفاة 9 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 48 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11033 شفيت منها 5141 حالة وتوفيت 678.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٠ :

الإصابات:

٢٧ في حمص

٢١ في حلب

١٦ في القنيطرة

١٣ في طرطوس

١١ في دمشق

٧ في دير الزور

٤ في حماة

٢ في اللاذقية

حالات الشفاء:

٨ في دمشق

٨ في حلب

٧ في حمص

٥ في طرطوس

٥ في اللاذقية

٤ في ريف دمشق

٣ في السويداء

٣ في درعا

٢ في القنيطرة

٢ في حماة

١ في دير الزور

حالات الوفاة:

٣ في دير الزور

٣ في درعا

١ في دمشق

١ في طرطوس

١ في القنيطرة

طباعة