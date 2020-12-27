النرويج تسجل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا
أعلنت السلطات الصحية النرويجية، اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا على أراضيها.
وأفاد المعهد النرويجي الحكومي للصحة العامة بأن الإصابتين تم رصدهما لدى مسافرين وصلا إلى النرويج في وقت سابق الشهر الجاري قادمين من المملكة المتحدة.
وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في الـ 14 من الشهر الجاري أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا ما أدى إلى إعلان العديد من دول العالم تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.
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