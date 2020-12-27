آخر العمر .. فيلم روائي يجسد تضحيات الإعلاميين وعناصر الجيش في التصدي للمجموعات الإرهابية

يسرى المصري

أن تكون ضمير مجتمعك وعينه على الحقيقة ليس بالأمر السهل . فقد يتطلب منك ذلك أن تدفع حياتك ثمناً لهذا الواجب الذي ألزمت قلمك وكاميراتك وصورك به .. فالإعلامي هو عين الحقيقة..

وخلال الحرب على سورية استشهد العديد من الإعلاميين السوريين وجُرح آخرون خلال تغطيتهم لاعتداءات المجموعات الإرهابية على منازل المواطنين ومدارس أطفالهم والمشافي ودور العبادة والجامعات ونقل الواقع والحقائق إلى الناس ، ونشر بطولات الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب .

الكثير من التضحيات والرسائل الواضحة استطاع كل من المخرج باسل الخطيب والكاتب سامر محمد إسماعيل أن يقتربا عبرها من الجهد الكبير الذي يواجهه الإعلاميون في سورية في أداء عملهم ومهماتهم .. وذلك في الفيلم الروائي الطويل “آخر العمر” من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ، الذي تم عرضه مساء اليوم في دار الأوبرا بدمشق عبر عرض إعلامي بحضور المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء والدكتور مهدي دخل الله رئيس مكتب الإعلام المركزي في القيادة القطرية ووزراء الدفاع والإعلام والسياحة وأعضاء من مجلس الشعب وحشد من الزملاء الإعلاميين والفنانين والمهتمين .

تدور أحداث الفيلم حول المراسلة الميدانية يارا (رنا شميس ) وطاقم التصوير الفنان (إبراهيم عيسى ) وتغطيتهم الميدانية من ساحة المعركة ضد الإرهابيين في حي جوبر الدمشقي وكيفية تصدي الجيش العربي السوري للإرهابيين.. وكيفية إنقاذ الصحفيين من قبل أبطال الجيش العربي السوري العقيد عيسى (وائل رمضان ) وبطولة عدد من النجوم، منهم: عارف الطويل، ترف التقي، باسل حيدر، سيزار القاضي، محمد حسن، وغيرهم.

والفيلم درامي إنساني، أحداثه مستوحاة من وقائع حقيقية، جرت خلال الحرب على سورية ويُبرز الفيلم كيف يتكامل الجهد الإعلامي مع بطولات الجيش العربي السوري ، من خلال طرحه قصة صحفية تتعرض للاختطاف من قبل إرهابيين أثناء القيام بعملها، لنتعرف خلال الأحداث على مصيرها.

طباعة