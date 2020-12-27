البدء بتوزيع الغراس على المزارعين المتضررين من الحرائق في اللاذقية

اللاذقية - يوسف علي

بدأت اليوم عملية توزيع غراس الحمضيات والزيتون وبقية الأشجار المثمرة على المزارعين المتضررين من جراء الحرائق الأخيرة في محافظة اللاذقية، و قال محافظ اللاذقية – إبراهيم خضر السالم في تصريح نقلته (تشرين): بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ووفق المتابعة اليومية الدائمة لتلبية احتياجات المزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة تأتي اليوم حملة توزيع الغراس المجانية على المزارعين المتضررين، بعد التعويضات والمساعدات العينية والمادية التي قدمت لهم.

وأوضح أنه تم تسيير قافلة من السيارات الشاحنة المحملة بالغراس بإشراف الوحدات الإرشادية والروابط الفلاحية في شامية المهالبة وبسيقة الغربية، مبيناً أن التقديرات الأولية لعدد غراس الزيتون كانت ١,٢٩٠ مليون غرسة و٣١٦ ألف غرسة حمضيات لتوزيعها على القرى المتضررة، إلا أن التقديرات الآن وبعد الأمطار قد خفضت عدد غراس الزيتون إلى ٣١٩ ألف غرسة و٦٠ ألف غرسة حمضيات، كما أشار إلى عمليات قلع الأشجار الميتة بواسطة (البواكر) لوضع الغراس الجديدة مكانها، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتلبية ومعالجة كل الاعتراضات والعمل بروح الفريق الواحد.

بدوره، قال مدير الزراعة في اللاذقية – المهندس منذر خير بك لـ(تشرين): حجم الكارثة كان كبيراً، لكن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بتعويض المزارعين ومساعدتهم على إعادة إحياء أراضيهم كانت البلسم للمزارعين المتضررين، مضيفاً: قامت مديرية الزراعة بحصر الأضرار بالتعاون مع مراكز البحوث العلمية المتخصصة بتقدير الأضرار.

وأشار خير بك إلى أنه تم اليوم البدء بعملية توزيع الغراس على المزارعين، حيث تم حجز كميات الغراس المذكورة وتوزيعها مجاناً مع نقلها وكل الخدمات، وتابع: كما تقدم الزراعة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين عمليات التقليم والتسميد بهدف عودة الغطاء الأخضر ودورة العملية الإنتاجية الزراعية ويمكن أن تستمر الحملة لعشرة أيام حسب الظروف الجوية، مبيناً أن الغراس المقدمة للمزارعين من إنتاج مشاتل المديرية في مشتل الهنادي والمشاتل الأخرى بمواصفات عالية الجودة حيث يمكن وحسب الخدمه أن تبدأ الإنتاج خلال سنتين أو ثلاث سنوات.

كما استطلعت (تشرين) آراء عدد من المزارعين المتضررين، إذ قال المزارع سميع خير بك: اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد أعاد إلينا الاطمئنان والأمان في إعطائنا التعويضات لعودة دورة الإنتاج، موضحاً أنه احترقت لديه ٧٠٠ شجرة وقد تم تعويضه بمبلغ ٢٠مليون ليرة، قبض منها ١٠ملايين ليرة على أن يستلم بقية المبلغ خلال العام القادم.

بدوره، قال المزارع أبورائد: الغراس المقدمة بالإضافة للتعويض المالي والمعنوي خففت كثيراً من الكارثة التي أحلت بمحصولي، مؤكداً أن همته وهمة المزارعين عالية للعودة للزراعة والإنتاج مجدداً.

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