مقتل عشرة أشخاص في هجمات إرهابية شمال شرق نيجيريا
لقي عشرة أشخاص بينهم أربعة عناصر أمن حتفهم ، في هجمات شنتها جماعة بوكو حرام الإرهابية على ثلاث قرى شمال شرق نيجيريا.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة “فرانس برس” أن المهاجمين استهدفوا قرى شافا وأزاري وتشان الادي وأضرموا النار في منازل ومقار عامة وأطلقوا النار عشوائياًعلى السكان ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم أربعة من عناصر الأمن.
وأسفرت اعتداءات إرهابيي بوكو حرام منذ عشر سنوات في نيجيريا عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد نحو مليونين آخرين من منازلهم.
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