مقتل عشرة أشخاص في هجمات إرهابية شمال شرق نيجيريا

نشر قبل 5 ساعة

مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: تعرب الجمهورية العربية السورية عن الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في بحنين قضاء المنية مما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى .