لأول مرة استئصال ورم وعائي عبر شق في الجدار الوحشي للعين

إنجاز طبي جديد حققته الكوادر الصحية العاملة بالهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) من خلال نجاح فريق طبي بإجراء عمل جراحي لاستئصال ورم عيني وعائي كهفي لمريضة عمرها 21 عاماً.

وفي التفاصيل بينت الهيئة أن المريضة راجعت العيادة العينية بالمشفى بشكوى (جحوظ محوري أيمن تدريجي) وبقدرة بصرية في العين اليمنى نسبتها خمسة من عشرة ولا يوجد تحدد في حركات العين وتفاعل الحدقات طبيعي مع وجود طيات مشيمية في قعر العين وبعد إجراء الاستقصاءات الطبية اللازمة تبين وجود كتلة تتوضع في الناحية العلوية الوحشية تحوي في مركزها على منطقة عالية الكثافة.

وتم استئصال الكتلة وفق ما أوضحت الهيئة من خلال شق جدار الحجاج الوحشي بالعين وإرسالها إلى مخبر التشريح المرضي وكانت النتيجة أنها ورم وعائي كهفي، مبينة أن التدخل الطبي في الوقت المناسب أسهم بتجاوز المريضة لحالة كبيرة من الخطر وتجنبها مضاعفات عصبية نتيجة وجود الكتلة التي تسببت بانضغاط العصب البصري وانحرافه للناحية الإنسية.

وفي تصريح لـ سانا بينت اختصاصية الجراحة العينية بالمشفى الدكتورة بثينة شيخة التي أجرت العمل الجراحي أنها أنجزت العملية مع بقية الفريق منذ شهر ونصف الشهر والمريضة الآن بحالة ممتازة واستعادت كامل القدرة البصرية للعين اليمنى موضحة أن العمل الجراحي تم بطريقة غير تقليدية تجرى لأول مرة بالمشفى حيث تم استئصال الورم عبر شق 3 سم في الجدار الوحشي للعين بينما الطريقة التقليدية كانت تتم عبر فتح الجمجمة من الخلف الأمر الذي وفر الوقت والجهد والحصول على نتيجة ممتازة.

وأشارت الدكتورة شيخة إلى أن مشفى المجتهد أجرى العديد من العمليات الجراحية العينية النوعية والتي تعمل على طرحها كأوراق بحثية في ملتقيات علمية دولية.

وشارك بالعمل الجراحي اختصاصي الجراحة العصبية الدكتور طرفة بغدادي واختصاصي التخدير الدكتور ياسر مخزوم وعدد من الأطباء المقيمين.

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