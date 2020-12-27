الأردن يسجل أول إصابتين بسلالة كورونا البريطانية

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات اليوم تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا في الأردن.

وأوضح عبيدات أنه تم رصد الإصابتين لدى زوجين وصلا من بريطانيا يوم الـ 19 من كانون الأول الجاري بعد حصر القادمين من بريطانيا وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم مشدداً على أن حالة المصابين الصحية جيدة.

وتعد الأردن حالياً ثاني دولة عربية أعلنت رسمياً تسجيل إصابة مؤكدة بهذه السلالة المتحورة بعد لبنان.

وأشار عبيدات إلى أن الأردن سجل اليوم 29 حالة وفاة و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التي سجلت يوم أمس.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الاصابات 591 ألفاً و597 حالة.

وأوردت الوزارة في بيانها اليومي اليوم أنه تم تسجيل 13 وفاة ليبلغ الإجمالي 12 ألفاً و780 حالة فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 531 ألفاً و803 حالات.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا في السلطنة بلغ 128 ألفاً و472 إصابة في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 1495 وعدد المتعافين بلغ 120 ألفاً و976 شخصاً.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 362220.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات الفيروس إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6185.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 392 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الدكتور جمال فورار المكلف بالإعلام في لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إن حصيلة الإصابات الكلية وصلت إلى 98249 في حين وصل عدد الوفيات إلى 2728.

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