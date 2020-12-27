مصرع 37 شخصاً وإصابة 18 آخرين بحادث سير بالكاميرون

لقي 37 شخصاً مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح في حادث سير وسط الكاميرون اليوم.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن المسؤول المحلي ابسالوم مونونو وولوا قوله: إن حافلة تتسع لـ 70 راكباً كانت في طريقها إلى العاصمة ياوندي من بلدة فومبان اصطدمت بشاحنة بينما كان يحاول السائق تجنب حشد من الأشخاص في قرية نيمالي ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 18 آخرين بجروح.

وأضاف وولوا: إن الحصيلة مرشحة للارتفاع وإن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث بين الحطام في الوقت الذي بدأت الشرطة تحقيقاتها في الحادث.

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