بيلا تتسبب بفيضانات في بريطانيا وفرنسا
اجتاحت العاصفة بيلا أجزاء من بريطانيا رافقتها أمطار غزيرة وفيضانات في مقاطعتي اكسفورد وكامبريدج.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مركز الأرصاد الجوية قوله إن سرعة الرياح بلغت 106 أميال في الساعة واجتاحت العديد من المناطق منها جزيرة وايت.
وفي مقاطعة كورنوال تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي في منطقتي بليماوث وترورو.
وأصدرت السلطات تحذيرات باللون الأصفر تحسباً لهطول أمطار غزيرة في أجزاء عدة من بريطانيا إضافة إلى تحذيرات من الفيضانات ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار اليوم وغداً.
ونصحت السلطات سكان بعض المناطق بمغادرة منازلهم في جنوب شرق البلاد خلال فترة الأعياد.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، أدت العاصفة بيلا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في نورماندي وبروتاني شمال غرب البلاد حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومتراً في الساعة.
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