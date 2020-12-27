العدوان السعودي يرتكب 117خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة
ارتكبت قوى العدوان السعودي 117 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات الارتباط والتنسيق اليمنية لرصد خروقات العدوان السعودي قوله: إن من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو 16 والجاح إلى جانب غارتين لطيران تجسسي في الدريهمي.
وأشار المصدر إلى أن خروق العدوان شملت 21 خرقاً بقصف مدفعي و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي