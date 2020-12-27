بيسكوف: لقاح (سبوتنيك في) من أكثر اللقاحات طلباً في العالم

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن لقاح “سبوتنيك في” الذي أنتجته مراكز الأبحاث الروسية واحد من أكثر اللقاحات طلباً في العالم معتبراً أن “الهجمات ضده من المنافسين منعدمي الضمير لم تعد تجدي نفعاً على الإطلاق”.

ونقلت “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية اليوم: عندما تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن تطوير اللقاح وإنتاجه شدد على أنه يجب أن يكون التعاون الدولي في هذا السياق غير مسيس ودون أي ضغوط وبعيداً عن أي منافسة غير نزيهة.

يذكر أن اللقاح الروسي “سبوتنيك في” الذي طوره مركز غامالي ضد كورونا تم تسجيله رسمياً من قبل وزارة الصحة الروسية في آب الماضي.

وحول النزاع في ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان أكد بيكسوف أن روسيا قامت بدور رئيس في وضع حد لإراقة الدماء، مشيراً إلى أن هذه القضية لم تحل إلا بفضل الحفاظ على علاقات جيدة وبناءة مع باكو ويريفان على أساس الاحترام المتبادل.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني الماضي.

من جهة أخرى انتقد بيسكوف السياسات الغربية ضد بلده واصفاً العقوبات الموجهة من الولايات المتحدة ضد شركة إنشاء خطوط الغاز “نورد ستريم” بأنها هجوم لرعاة البقر أو استيلاء عدائي.

وشدد بيسكوف على أن العمل في خط أنابيب الغاز جارٍ وأن هذا المشروع على وشك الانتهاء.

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