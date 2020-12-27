لافروف: (قانون رودتشنكوف) الذي وقعه ترامب عار على الرياضة الدولية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إصلاح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) معرباً عن قلقه من أن قانون رودتشنكوف الذي وقعه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدفع بالوكالة إلى هامش المناقشات الرياضية العالمية بشأن مكافحة المنشطات.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن لافروف قوله في مقابلة مع قناة ماتش تي في الرياضية: إنه إذا تم تطبيق قانون رودتشنكوف حقاً فسيكون ذلك عاراً على الرياضة بأكملها، مشيراً إلى أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتخذ إجراءات تمييزية ضد الرياضيين الروس وخصوصاً أن 90 بالمئة من أعضاء اللجنة التنفيذية يمثلون دول الناتو أو الحلفاء المقربين من الحلف.

وأضاف لافروف أنه من الضروري تغيير تركيب المنظمة إلى تكوين أكثر توازناً، مشدداً على أنه يجب أن ندافع عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مواجهة مثل هذه المحاولة المتمثلة بقانون رودتشنكوف لخصخصة هذا المجال من العلاقات الدولية.

ويسمح القانون بإصدار أحكام جنائية بتهمة تعاطي المنشطات في الأحداث التي يشارك فيها الرياضيون الأمريكيون ويسري خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة.

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