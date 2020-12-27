الجيش اللبناني يوقف عدداً من الأشخاص المتسببين بإحراق مخيم للاجئين السوريين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، توقيف عدد من الأشخاص المتسببين بإحراق مخيم للاجئين السوريين في قضاء المنية شمال لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين المنية في عكار شمال لبنان أوقفت لبنانيين اثنين وستة سوريين على خلفية إشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً إلى إحراق خيم اللاجئين السوريين.

وأوضح البيان أن وحدات الجيش تدخلت فوراً في الحادث وسيرت دوريات في المنطقة ونفذت مداهمات بحثا عن المتورطين في إطلاق النار وإحراق المخيم، حيث ضبطت في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية، مشيراً إلى أنه تم تسليم الموقوفين والمضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص فيما تستمر ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.

وأقدم عدد من الأشخاص على إحراق مخيم للاجئين السوريين فى بلدة المنية ما إدى إلى أضرار مادية كبيرة وتشريد مئات منهم.

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