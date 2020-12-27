الثقافي الإيراني في دير الزور يُحيي السنوية الأولى لاستشهاد سليماني

عثمان الخلف

أحيا المركز الثقافي الإيراني في دير الزور اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني, وذلك برعاية فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة, وألقى عمر الخلف عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدير الزور، رئيس مكتب العمال الفرعي كلمة أمين فرع أكد فيها أن دماء الشهيد سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس تآخت في المواجهة ودماء شهداء الجيش العربي السوري لتُشكل لوحة من الكبرياء والعز والتضحية لأجل الأمة .

ولفت ” الخلف ” إلى أن ساحة المواجهة مستمرة في وجه الغزاة وأذنابهم الذين شكلوا واجهة الاستهداف بعناوين وطنية سيقت زوراً وبهتاناً لتمرير المشروع الأمريكي الزاحف نحو المنطقة خدمة للكيان الصهيوني اللقيط .

كما ألقى الدكتور مالك العمر رئيس مجالس المدينة كلمة محافظ دير الزور أشار فيها أن المقاومة أكدت حضورها ولا تزال في مواجهة العدوان طوال سنوات الحرب على سورية بكل الأشكال، إن على المستوى العسكري أو موجة حملات التشويه على منصات الإعلام المعادي.

وبيّن العمر أن عملية اغتيال الشهيد سليماني جاءت لضرب المحور المقاوم في تصرف أحمق من قبل الأمريكيين . بدوره أكد رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بدير الزور ” الزبير سلطان ” أن شهادة سليماني جاءت بعملية غادرة من قبل العدوان الأمريكي الذي أراد عبر ذلك إنهاء أي قوة تواجه هيمنته ومشاريعه بالمنطقة التي اتكأت على المجموعات الإرهابية المسلحة لضرب محور المقاومة بقلبه السوري المقاوم, وأضاف: لقد كان الشهيد، وكبار ضباط وقادة الجيش العربي السوري وأفراده عنواناً بارزاً في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الأمريكي وأدواته الإرهابية, حيث جسدوا ملاحم من البطولة والفداء .

كما ألقى عدد من الشعراء قصائد بالمناسبة أشادت بالراحل الكبير وسجاياه وبطولاته في معارك التحرير التي خاضها مع الجيش العربي السوري لمواجهة مجموعات الإرهاب المرعية دولياً.

يذكر أن فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد مستمرة ليوم غدٍ الاثنين في مدينة الميادين والخميس القادم في البوكمال.

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