سورية تشارك بمعرض «غولف فوود» في دبي

حسام قره باش

انطلاقاً من أهمية مشاركتها في المعارض العربية والعالمية تعمل لجنة المعارض في غرفة صناعة دمشق وريفها على متابعة هذه المعارض وتنظيم مشاركة الشركات السورية فيها ومن بينها معرض (غولف فوود) في دبي، حيث سيكون لسورية جناح مميز يضم العديد من هذه الشركات ضمن فعاليات (صنع في سورية) بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن أجل ذلك عُقِد في مقر الغرفة اجتماع أولي برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض طلال قلعه جي مع المشاركين في معرض (غولف فوود) الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي للمعارض في شباط من العام القادم بحضور مدير الشركة المجهزة المهندس محمد الصيداوي وممثلي الشركات المشاركة في المعرض، حيث ناقش المجتمعون عدة نقاط أهمها الأمور المتعلقة بتصميم الجناح السوري من حيث الديكور والإضاءة ومحتويات الجناح وما سيخصص لكل مساحة على حدة من مفروشات وتجهيزات العرض وأمور فنية أخرى.

واتفق الحضور على أن تقدم الشركة المجهزة للجناح عدة تعديلات خاصة بالجناح السوري تم الاتفاق عليها في الاجتماع ليتم اختيار الأنسب منها.

بدوره أشار طلال قلعه جي إلى أن الجناح السوري يعد من أفضل الأجنحة المشاركة في معرض «غولف فوود»، حيث ستبلغ مساحة الجناح 228 متراً مربعاً.

وأضاف قلعه جي: إن هناك اقتراحاً مقدماً لزيادة مساحة الجناح لتصل إلى 500 متر مربع والهدف من ذلك هو زيادة إمكانية مشاركة أكبر عدد من الشركات السورية الغذائية وغيرها.

وأكد أن الغاية من عقد هذه الاجتماعات تزويدنا بأفكار جديدة يمكن البناء على مقتضاها في المعارض القادمة، ويتسم العمل فيها بالتشاركية وروح الفريق الواحد بهدف الظهور بالشكل الأجمل أمام العالم كله، وكل الاقتراحات التي طرحت خلال الاجتماع سيتم أخذها بعين الاعتبار ووضعها على التصاميم ليتم اختيار الأفضل منها.

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