الولايات المتحدة تنتظر قرارات عفو عن شركاء آخرين لترامب

ترجمة وتحرير: تشرين

أشار موقع “إنفورميشن كليرينغ هاوس” إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، أصدر 26 عفواً رئاسياً إضافياً لأفراد من بينهم رئيس الحملة الانتخابية السابق بول مانافورت، ومستشاره السابق روجر ستون، ووالد صهره جاريد كوشنر، تشارلز كوشنر، لافتاً إلى أن القرار جاء بعد موجة من قرارات العفو التي أصدرها ترامب وأعلنها البيت الأبيض قبل عيد الميلاد.

وبيّن الموقع أن ترامب أصدر الشهر الماضي عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايك فلين، الذي اعترف بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقد منح ترامب عفواً كاملاً عن 15 شخصاً وخفف كل أو بعض الأحكام الصادرة على خمسة آخرين، كما منح عفواً لمسؤولي إنفاذ القانون السابقين المتهمين بارتكاب مخالفات، فضلاً عن العديد من الشخصيات السياسية المتهمين بارتكاب جرائم، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، وشملت القائمة العفو عن ثلاثة نواب جمهوريين سابقين، من بينهم النائب السابق كريس كولينز من نيويورك، وتم العفو، أيضاً عن أعضاء الخدمة الأميركية السابقين، نيكولاس سلاتن، وبول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، الذين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين في عام 2007

وأكد الموقع بناء على تحليل أجراه جاك جولدسميث، أستاذ القانون بجامعة هارفارد والمسؤول السابق بوزارة العدل أن 60 من أصل 65 عفوًا منحها ترامب قبل الأربعاء ذهبت لأفراد لهم صلات شخصية أو سياسية بالرئيس، حيث لعب هؤلاء ومنهم ستون ومانافورت أدواراً أساسية في الصعود السياسي للرئيس، إذ عمل مانافورت كرئيس لحملته في عام 2016، وكان ستون من بين المقربين السياسيين لترامب لفترة طويلة، واعتبر كولينز، 70 عاماً، أول عضو حالي في الكونغرس أيّد ترشيح ترامب في عام 2016 و أحد أهم المدافعين عن الرئيس، وقد أعيد انتخابه في 2018 لكنه استقال في العام التالي.

وأضاف الموقع، من بين الحاصلين على عفو جون تيت وجيسي بينتون، مستشاران جمهوريان للمرشح الرئاسي السابق رون بول الذي أدين بارتكاب انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية لعام 2012، حيث كان العفو عنهما مدعوماً من قبل السناتور راند بول، نجل رون بول، ورئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية السابقة لي جودمان.

كما أصدر ترامب عفواً عن النائب السابق مارك سيلجاندر، الذي حُكم عليه في عام 2012 بالسجن لمدة عام لعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي غير مسجل “لجمعية خيرية” يشتبه بعلاقتها بالإرهاب.

وأفاد الموقع بأن ترامب تجاوز إجراءات وزارة العدل المعتادة لمراجعة قرارات العفو.

وبحسب الموقع اتخذ الرؤساء الأمريكيون السابقون قرارات عفو مثيرة للجدل، غالبًا قبل ترك المنصب مباشرة، فقد سبق وأصدر الرئيس الأسبق بيل كلينتون في آخر يوم له في منصبه عفواً عن تاجر السلع الهارب مارك ريتش، الذي كانت زوجته السابقة مانحاً رئيسياً للحزب الديمقراطي ومكتبة الرئيس كلينتون الرئاسية، كما خفف الرئيس أوباما عقوبة تشيلسي مانينغ المدان بتهم تتعلق بتمرير وثائق سرية إلى “ويكيليكس”، قبل أيام فقط من مغادرته البيت الأبيض.

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