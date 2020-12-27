الاتحاد الأوروبي يبدأ رسمياً حملات التطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت معظم الدول الأوروبية رسمياً حملات التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بعد أقل من أسبوع من الموافقة على اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبايونتيك الألمانية.

وذكرت “فرانس برس” أنه تم إرسال 19500 جرعة الى الصيدلية المركزية لمستشفيات باريس وتخزينه بثلاجات خاصة حيث يتم تخزين اللقاح في 70 درجة مئوية تحت الصفر.

بدوره، أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن اللقاح يحمي 95 بالمئة من الأفراد من الإصابة بالأشكال الحادة للفيروس.

وحذر فيران من امكانية فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد وقال: نحن لا نستبعد أي إجراء قد يكون ضروريا لحماية السكان وهذا لا يعني أننا اتخذنا قرارا لكننا نراقب الوضع ساعة بساعة، لافتاً إلى أن ما يزيد من خطورة الوضع هو تسجيل 15 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط.

وفي النمسا بدأت حملة التلقيح في البلاد اليوم في مبنى كلية الطب في جامعة فيينا حيث تطوع خمسة من كبار السن لتلقي اللقاح تراوحت أعمارهم بين 83 و93 عاماً وهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية بسبب معاناتهم من أمراض مزمنة.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي: من المرتقب وصول عدد الملقحين إلى 4 ملايين شخص في البلاد بحلول الصيف وقد تمكنا من إجراء اللقاحات الأولى في النمسا وجميع أنحاء أوروبا في نفس الوقت.

وأضاف كورتس: إن نهاية الوباء لن تكون بشكل مفاجئ واللقاح هو بداية هزيمة الجائحة، مشيراً إلى أن حملة اللقاحات ستجري على مراحل حيث ستكون المرحلة الثالثة تقديم اللقاحات للجميع في النمسا.

بدوره أكد وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر في المؤتمر أنه على قناعة بأن الأغلبية العظمى من السكان سينتهزون الفرصة لتلقي اللقاح بحلول الصيف المقبل.

وكانت ألمانيا وهنغاريا وسلوفاكيا أول من بدأت بتطعيم مواطنيها قبل يوم من الإطلاق الرسمي للحملة.

وبدأت العديد من الدول الأخرى حملاتها للتلقيح ضد كوفيد 19 حيث بدأت روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وغيرها تطعيم سكانها في بداية كانون الأول الجاري.

وأبلغت العديد من الدول عن اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المتحور حيث قامت عشرات الدول بتعليق رحلاتها الجوية والبحرية والبرية مع بريطانيا ما تسبب في فوضى وأثر على ملايين الأشخاص في بريطانيا فيما أعادت إيطاليا وإيرلندا التدابير التقييدية قبل عيد الميلاد.

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