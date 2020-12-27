آخر جولات “الطّلاق” بين بريطانيا و”الأوروبي”

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

أسدل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الستار على نحو 10 أشهر من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقات بينهما بعد أن تغادر المملكة المتحدة السوق الأوروبية المشتركة، إذ يغطي الاتفاق مسائل الصيد، والعديد من القضايا المستقبلية بعد 31 كانون الأول الجاري، حسب ما أشارت إليه صحيفة “الغارديان” البريطانية في مقال تحليلي جاء فيه:

بحث الاتفاق النهائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العديد من المسائل المعلقة بين الطرفين ومنها الرسوم الجمركية، حيث لن يكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان، وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، وقد أشادت لندن بهذه الخطوة معتبرة غياب الرسوم نقطة إيجابية رئيسية في الاتفاق تساعد في المحافظة على جزء من الميزات التي تتمتع بها بريطانيا أساساً كعضو في الاتحاد الأوروبي.

ومن المسائل المعقدة التي تم حلها مسألة الصيد في مياه بريطانيا الغنية بالثروة السمكية، حيث أصرت بريطانيا مراراً على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في المملكة المتحدة، وفي النهاية توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن 25% من حصتها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف السنة، وسيتم إجراء مفاوضات سنوياً بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية، وفي حال لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، سيكون بإمكانه اتخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة.

وقد ظهرت عثرة جديدة تمثلت بما يسمى بـ”الفرص المتساوية” التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية في حال خفضت لندن معاييرها مستقبلاً أو دعمت الصناعات لديها.

وعملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنب قيام نظام من شأنه أن يمكّن الاتحاد الأوروبي من إجبارها على الالتزام بقواعده في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدمه الدولة للشركات.

أما بالنسبة للجمارك، فستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق المشتركة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر نهر المانش.

وأفادت المملكة المتحدة بأن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط “التاجر الموثوق” التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.

وقد احتلت قضايا الأمن حيزاً من المفاوضات، إذ أسس الاتفاق إلى إطار عمل جديد بين الجانبين لإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وتلك المرتبطة بالقانون المدني.

وأشارت لندن من جهتها إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبي “يوروبول”.

ويفيد الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها فيما يتعلق بمواصلة الامتثال للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ورغم الاتفاق على بعض الأمور والنقاط، إلا أن تغيرات كبيرة مقبلة ستطال الأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا اعتباراً من أول كانون الثاني المقبل، ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود.

وأكد الاتحاد الأوروبي فيما بعد أن حرية حركة المواطنين والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي، وسيشكل كل منهما سوقين منفصلتين، (فضاءان تنظيميان وقانونان منفصلان)، ما سيخلق قيوداً في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات.

وقد جرى تجنب الأسوأ بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي في أعقاب مفاوضات أثارت جدلاً واسعاً من شأنه الحيلولة دون ظهور مفاجئ للحواجز التجارية المكلفة وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين اعتباراً من 31 كانون الأول الجاري.

إن تغيرات كثيرة تنتظر البريطانيين مع الخروج من السوق الأوروبية المشتركة ونهاية حرية الحركة بعد أربع سنوات ونصف السنة من استفتاء “بريكست” وبعد نحو نصف قرن على الاندماج بالاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة مصورة مساء الخميس الماضي نشرت مؤخراً رفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام شجرة الميلاد في مقر رئاسة الوزراء في لندن، مئات الصفحات التي تشكل الاتفاق وقدمها كهدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء يقرؤونه بعد عشاء الميلاد، قائلاً:”إن هذا الاتفاق يوفر اليقين للشركات والمسافرين ولجميع المستثمرين في بلادنا اعتباراً من أول كانون الثاني”.

ويعد الاتفاق انتصاراً لجونسون الذي شهدت شعبيته تراجعاً على مدار العام بسبب إدارته المضطربة للأزمة الوبائية، بينما كان يستعد لإنهاء ملف “بريكست” وأسفر تفشي فيروس كورونا الذي أصاب جونسون نفسه وجعله يرقد بضعة أيام في العناية المركزة عما يقرب من 70 ألف وفاة في المملكة المتحدة، جاعلاً منها واحدة من بين أكثر الدول تضرراً في العالم.

ومع اصطفاف الآلاف من مركبات نقل البضائع والمخاوف من نقص المنتجات الطازجة، منح الاضطراب الناجم عن إغلاق الحدود نحو 50 دولة في الأيام الأخيرة بما في ذلك الموانئ الفرنسية والبلجيكية والهولندية صورة عما قد ينتظر البريطانيين في حال إخفاق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المملكة المتحدة التزمت بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية بدأت مع خروجها رسمياً في 31 كانون الثاني الماضي.

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