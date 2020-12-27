على وقع البرد والأعياد.. قفزة جديدة في أسعار البيض والفروج

درعا - عمار الصبح

سجلت أسعار الفروج والبيض في محافظة درعا قفزة جديدة مرتفعة عن تلك التي سجلتها بداية الأسبوع الماضي، فقد وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 3300 ليرة بعدما كان يباع بـ2700 ليرة قبل أسبوع فيما ارتفع سعر طبق البيض إلى 5500 ليرة مرتفعاً 500 ليرة.

ووصف مواطنون في حديثهم لـ”تشرين” الأسعار الحالية للفروج والبيض بالخارجة عن نطاق قدراتهم الشرائية فالأسعار لا تكاد تهدأ حتى تقفز مجدداً نحو ارتفاعات جديدة، علماً أن هذه الأسعار تضاعفت – حسب قولهم – بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا عدد من المربين الزيادة الجديدة في الأسعار إلى الزيادة في الطلب على المادة بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة والتي ترافقت مع قلة في المعروض من المادتين في الأسواق وخصوصاً لمثل هذه الفترة من السنة التي يحجم فيها كثير من المربين عن التربية نتيجة البرد والحاجة إلى كميات إضافية من المحروقات اللازمة للتدفئة، معتبرين أن الأسعار الجديدة ورغم ارتفاعها تظل متوازنة بالنسبة للمربي بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وخصوصاً العلف الذي يشكل نسبة كبيرة من التكلفة.

ووصف أحد المربين الزيادة الأخيرة في كميات العلف المقنن المخصص للدواجن وتوزيع مخصصات دورتين علفيتين بدورة واحدة، بالخطوة الإيجابية التي من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج وبما يؤدي إلى تخفيض أسعار المنتج (فروج لاحم أو بيض) وخصوصاً أن الطير الواحد يحتاج إلى ما يقارب 4 كيلو من مادتي الذرة والصويا خلال فترة نموه.

وعلى وقع ارتفاع الأسعار سجلت النشرات التموينية ارتفاعاً هي الأخرى في أسعار البيض والفروج حيث ارتفع سعر كيلو الفروج الحي في النشرة إلى 3200 ليرة وطبق البيض 5200 ليرة، وحسبما أوضح مدير حماية المستهلك بالسويداء المهندس بسام الحافظ فإن هذه الأسعار يجري تحديدها بعد قيام لجنة الأسعار بالتواصل مع المربين وسبر واقع الأسواق وتحديد السعر بعد إضافة الربح المحدد لباعة المفرق، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في العمل خلال عطلة أعياد الميلاد وفق نظام المناوبات بما يضمن مراقبة الأسواق والمحال التجارية وتلقى شكاوى المواطنين وقمع المخالفات في حال حدوثها.

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