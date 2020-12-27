إحراق مخيم للمهجرين السوريين شمال لبنان وتشريد المئات منهم

أقدم عدد من الأشخاص على إحراق مخيم للمهجرين السوريين في بلدة المنية قضاء عكار شمال لبنان مساء أمس ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إشكالاً حصل بين شخص من المنية وبعض العمال السوريين، ما أدى إلى شجار أسفر عن سقوط 3 جرحى وقام مجموعة من الشبان على إثر ذلك بإحراق عدد من الخيم للمهجرين السوريين.

وعملت سيارات الدفاع المدني على إخماد الحريق كما تدخلت قوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن لضبط الوضع في المنطقة.

إلى ذلك، استنكر محافظ شمال لبنان رمزي نهرا في حديث تلفزيوني بشدة حادث الحريق، مشيراً إلى أن المخيم يخضع لمراقبة دورية من الجيش اللبناني والمنظمات الأممية.

وقال نهرا: إن ما حدث هو عمل فردي أدى للفاجعة الكبيرة التي نراها أمامنا اليوم ويستنكره كل العاقلين ونحن نستنكر ما جرى لأنه يخرج عن عاداتنا وتقاليدنا، مبيناً أن عدد الخيم التي حرقت تفوق الـ 100 خيمة وإن ما بين 500 و700 شخص موجودين في المخيم اضطروا لمغادرة المخيم من جراء حرق خيمهم.

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