إصابة امرأة ورجل خلال اقتحام الاحتلال محيط مجمع طبي في رام الله

أصيبت امرأة حامل ورجل إسعاف بالرصاص، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة سيدة حامل ورجل إسعاف بالرصاص إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى وخاصة الأطفال وتضرر مركبة إسعاف.

وأكد البيان أن هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية الفلسطينيين ومساءلة سلطات الاحتلال على جريمتها وخرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني لقوات الاحتلال على المستشفيات خلال يومين حيث تضرر أمس مستشفى الدرة في قطاع غزة المحاصر من جراء القصف الإسرائيلي.

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